Polícia Civil prende homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Nova Andradina

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, com apoio do SIG-Nova Andradina, prendeu nesta terça-feira (22) um homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A ação foi realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, no curso de uma investigação que apura crimes de violência doméstica. As diligências foram desencadeadas após o registro de agressões contra a companheira e o enteado do autor, com relato de emprego de arma de fogo durante o conflito.

Durante o cumprimento da ordem judicial, a equipe localizou duas espingardas e algumas munições em poder do investigado, que não possuía documentação ou autorização legal para a posse do armamento. O homem foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.