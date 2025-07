Polícia Civil cumpre mandado de prisão de condenado por roubo, em Aquidauana

Após o recebimento do Mandado de Prisão, a equipe da Polícia Civil empreendeu diligências e localizou L.F.F.M. em Aquidauana. Após os procedimentos legais, ele foi reconduzido à Unidade Policial e colocado novamente à disposição da Justiça para audiência de justificação.

O Mandado de Prisão foi expedido em razão da fuga do sentenciado, o que motivou a regressão cautelar para o regime fechado. A decisão destacou a gravidade da conduta, exigindo pronta atuação das forças de segurança para garantir a execução da medida.

A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, realizou, na manhã desta terça-feira, o cumprimento de Mandado de Prisão expedido pelo Poder Judiciário contra L.F.F.M., de 20 anos de idade. O indivíduo, condenado pela prática do crime de roubo, encontrava-se foragido após descumprir determinações judiciais e evadir-se do sistema penitenciário.

