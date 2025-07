Polícia Civil realiza fiscalização em estabelecimentos de reciclagem de Três Lagoas

Os trabalhos da Polícia Civil de fiscalização irão continuar, com a finalidade de coibir a compra de materiais provenientes de crime, evitando-se – assim – que os autores de furto tenham onde vender estes produtos e que receptadores continuem alimentando este tipo de crime.

Nada de ilícito foi encontrado nos locais fiscalizados na operação. Isto, devido ao intenso trabalho policial, que visa, precipuamente, conscientizar os empresários e, em casos de constatação de compras ilegais, conduz à prisão em flagrante do comprador de material proveniente de crimes.

Foram realizadas fiscalizações em 5 estabelecimentos, a fim de coibir a prática de compra de materiais de procedência duvidosa, mormente, fios de cobre, baterias de veículos, dentre outros comumente comercializados por criminosos e usuários de drogas. Também, foi realizada fiscalização de regularidade destes estabelecimentos, bem como do manejo adequado dos resíduos e das áreas subjacentes.

A operação teve o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, bem como da Secretaria de Desenvolvimento, que enviaram fiscais ambientais e fiscais de postura, a fim de contribuir com os trabalhos.

Nesta terça-feira (22), a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, com apoio da Segunda Delegacia de Polícia, Terceira Delegacia de Polícia, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG/TL) e da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, realizou operação de fiscalização em “ferros velhos”, nass áreas mais centralizadas do município.

