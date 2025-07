MEC autoriza novo curso de medicina da UFES no norte capixaba

O ministro da Educação, Camilo Santana , assinou nesta terça-feira (22) a portaria que autoriza a criação de um novo curso de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), que será ministrado no campus da instituição em São Mateus, cidade que fica no norte do estado, a 220 quilômetros (km) de Vitória e próximo da divisa com a Bahia.

"Faz parte da política nacional de expansão das escolas médicas nas instituições federais de educação do Brasil, a partir do programa Mais Médios. O nosso objetivo é ampliar os cursos de medicina e as vagas de medicina nas nossas universidades públicas federais em todo o país", destacou o ministro durante solenidade realizada no Palácio do Planalto, com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Renato Casagrande e do reitor da UFES, Eustáquio de Castro.

O projeto de implantação do curso prevê a oferta de 60 vagas por ano. O investimento calculado é de R$ 30 milhões, incluindo a construção de um prédio e a aquisição de equipamentos e outros itens necessários para seu funcionamento. Ao menos R$ 5 milhões do Novo PAC estão reservados para as obras do novo bloco do curso. A perspectiva é que as vagas sejam oferecidas a partir do primeiro semestre de 2026, segundo a universidade.

"Nós só temos um curso [público] de medicina lá no estado do Espírito Santo, que é na nossa universidade em Vitória. E, agora, a gente abre mais 60 vagas no extremo norte, lá na divisa com a com a Bahia. Então, fortalece o centro universitário que nós temos lá, vamos ter, então, 18 cursos de graduação, temos doutorado, mestrado, pós-doutorado, um passo importante para a gente poder consolidar o centro universitário, levar o ensino mais perto das pessoas e dar oportunidade às pessoas", celebrou o governador.



Casagrande também sinalizou a possibilidade de repassar ao governo federal a gestão de um hospital regional de São Mateus, para que fossa funcionar como hospital-escola do novo curso de medicina da UFES na região. Segundo ele, a medida seria viável porque o governo do estado já está construindo um outro complexo hospitalar no município.