Faturamento da indústria de materiais de construção cresce em junho

O faturamento das indústrias de materiais de construção cresceu 0,5% em junho, na comparação com o mês anterior, informou a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

Segundo o levantamento mensal da Abramat, na comparação com junho do ano passado, o crescimento foi de 1,1%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (21) pela associação.

A expectativa para o setor em 2025 é de faturamento 2,8% maior do que o registrado em 2024.

“Os dados do Índice Abramat mostram um cenário de leve retomada, impulsionado principalmente pelo desempenho dos materiais básicos. A expectativa de crescimento de 2,8% no ano demonstra resiliência do setor, mesmo diante de desafios macroeconômicos e da cautela do mercado. O foco da Abramat será seguir apoiando a indústria na construção de um ambiente mais competitivo e sustentável, com previsibilidade e diálogo institucional”, afirmou o presidente da entidade, Paulo Engler.