Com o uso de máquinas e caminhões, Prefeitura reforça a limpeza em todas as regiões da cidade

A movimentação de máquinas e caminhões está em ritmo acelerado de serviço de limpeza nos bairros de Campo Grande e também nos distritos. Sem chover há nove dias, está sendo possível agora o uso de máquinas pesadas e também das roçadeiras mecanizadas, o que dá maior agilidade no trabalho que estão sendo executadas pelas 25 equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e empresas terceirizadas.

Nesta sexta-feira (09), desde cedo a movimentação tem sido grande em bairros como Jardim Radialista, Jardim Colibri, Jardim Centro-Oeste, Jardim Macaúba, onde foram realizadas a limpeza mecanizada, para a retirada de areia, terra, pedras e outros resíduos trazidos pelas enxurradas das últimas chuvas. Na Rua Escaramuça, no Jardim Radialista, além da limpeza mecanizada, está sendo feita a restauração do pavimento asfáltico em boa parte da via, que sofreu danos com as chuvas fortes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Nesta semana, o trabalho foi intenso também para a limpeza das vias asfaltadas no Jardim Los Angeles. Agora, as equipes se concentram na colocação de bica corrida nos buracos abertos no asfalto durante as chuvas. Posteriormente, outras equipes farão a colocação da capa asfáltica não só no Los Angeles, mas em todos os outros locais onde a Sisep colocou bica corrida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Serviço feito também, entre outros, na Rua Elesbão Murtinho (Bairro Universitário), várias ruas no Pioneiros, como Visconde de Cairu, Galileia, Barão de Limeira, Rua Pontalina (Bairro Santo Eugênio), Avenida dos Cafezais e Rua Leolina Dias Martins (Jardim Macaúba) e Rua Castorina Rodrigues da Luz e Rua Francisco Souza (Jardim Centro-Oeste), Rua Catiguá (Jardim Campo Nobre), Rua Rio Preto (Vila Albuquerque).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A bica corrida, também conhecida como brita corrida, é um material de construção usado principalmente como base ou sub-base em pavimentação de estradas, ruas, calçadas e outras áreas. Serve para dar estabilidade, drenagem e resistência à pressão aos materiais que serão aplicados por cima, como asfalto ou concreto.

Nesta sexta-feira a patrulha mecanizada da Sisep esteve atuando, entre outros pontos, além da Rua Escaramuça, na Rua Francisco Martins de Souza (Jardim Colibri), Rua Francisco Martins de Souza (Jardim Centro-Oeste), Rua Evelina Selingardi (Parque do Lageado), Rua França (Jardim Tarumã), Rua Agnelo Souza Castro (Jardim Los Angeles).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Em outra frente de trabalhos, máquinas e homens e mulheres trabalham nesta sexta-feira na poda de árvores e limpeza de áreas públicas como praças e canteiros de avenidas no centro da cidade, Rua Eliza Muler (Mata do Jacinto), Avenida Gury Marques (Vila Progresso).

#ParaTodosVerem

A matéria tem cinco fotos com agentes da Sisep executando serviços de limpeza, tapa-buracos e manutenção de ruas.