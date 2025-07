No 1º semestre, Coronel David lidera iniciativas de segurança e benefícios à população

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou um balanço positivo de suas atividades parlamentares no primeiro semestre de 2025, ações voltadas à segurança pública, saúde, infraestrutura e defesa de valores conservadores. Em seis meses, o parlamentar percorreu dezenas de municípios, apresentou projetos de lei, destinou emendas parlamentares na ordem dos R$3,5 milhões aos municípios e ampliou sua presença nas articulações políticas estaduais e nacionais.

Coronel David reforçou atendimentos na saúde, assistência social e esporte. Destacam-se os repasses ao Hospital de Amor em Dourados, à APAE de Itaporã, ao Hospital Municipal de Caarapó e a diversas instituições como o Lar do Idoso em Maracaju e a Associação Conviver em Sidrolândia. Só em Rio Verde e São Gabriel do Oeste, os investimentos somaram R$ 820 mil. Municípios como Deodápolis, Tacuru, Paranhos, Juti e Naviraí também foram contemplados com recursos que impactam diretamente a vida da população.

Reconhecido por sua atuação na área da segurança pública, Coronel David manteve o foco no enfrentamento à criminalidade. Seu trabalho resultou em ações como a megaoperação que desmantelou uma quadrilha em Aparecida do Taboado, além da destinação de recursos para viaturas e projetos sociais voltados à recuperação de dependentes químicos. Também apresentou propostas como o acordo de cooperação entre a PM, PRF e DNIT para coibir bloqueios ilegais em rodovias federais.

A pauta da proteção às mulheres também ganhou força. O deputado cobrou novos protocolos para o enfrentamento da violência doméstica, denunciou casos de feminicídio e foi homenageado pela Polícia Militar por sua atuação nessa causa.

Infraestrutura

A pavimentação de rodovias foi outra prioridade. O parlamentar intermediou junto ao Governo do Estado e garantiu o asfaltamento das MS-244, MS-270 e, mais recentemente, a liberação do projeto executivo da MS-441, ligando Bandeirantes a Camapuã. Essas obras beneficiam diretamente o escoamento da produção rural e a segurança no trânsito.

Projetos de Lei

Coronel David apresentou projetos como o que cria o banco de dados de criminosos sexuais; o que proíbe conteúdos que façam apologia ao crime e às drogas nas escolas; medidas contra o furto e comércio ilegal de celulares; além de uma proposta para assegurar transparência nos contratos com cláusulas de fidelização. Também fiscalizou o andamento de concursos públicos, como o da Polícia Civil, e propôs a abertura de novas turmas no Curso de Formação de Oficiais da PM.

“Trabalhamos intensamente por Mato Grosso do Sul, sempre ao lado da população e em defesa dos nossos valores. O semestre foi de conquistas importantes, mas o segundo semestre será ainda mais desafiador. Vamos continuar fiscalizando, destinando recursos e defendendo a liberdade e a segurança do nosso povo”, finalizou Coronel David.