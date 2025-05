Polícia Civil recupera veículo roubado e identifica os autores do crime na Capital

Na manhã de hoje (9), a Polícia Civil, através da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV, ao tomar ciência de um roubo ocorrido durante a madrugada, realizou diligências e localizou o veículo que havia sido roubado por dois indivíduos, estacionado na via pública.

O aparelho celular e carteira da vítima também foram localizados no interior de uma sacola, jogados na via pública próximo ao veículo.

De acordo com a vítima, enquanto procurava um restaurante para jantar no bairro Tiradentes, foi abordada pelos indivíduos que, mediante ameaça, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do automóvel.

Após a localização do veículo, a equipe da DEFURV realizou outras diligências nas imediações e conseguiu identificar os suspeitos que praticaram o crime, porém eles ainda não foram localizados.

O veículo e os demais bens da vítima foram devolvidos.

A investigação continua com o fim de tentar localizar os suspeitos para prestarem esclarecimentos.