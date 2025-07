Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas em Costa Rica

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os investigadores apreenderam entorpecentes do tipo maconha e crack e outras evidências, além de efetuarem a prisão em flagrante de duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas.

A operação teve como foco a repressão a pontos de venda de drogas no município.

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Costa Rica deflagrou, nesta terça (22), uma operação policial com o objetivo de dar cumprimento à mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após representação da Autoridade Policial.

