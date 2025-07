SES capacita 179 profissionais e gera 64 projetos para fortalecer saúde mental no SUS

Capacitação em Práticas Integrativas beneficia 65% dos municípios; resultados serão apresentados em agosto

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com a Fiocruz/PE por meio do ObservaPICS e Ministério da Saúde, promove o Curso Saúde e Bem Viver: Cuidado Integral para a Saúde Mental. A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais da APS (Atenção Primária à Saúde) e das equipes e-Multi, com foco nas PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), visando à promoção da saúde mental no Estado.

O projeto já alcançou 179 estudantes, distribuídos em 10 equipes, resultando em 64 planos de intervenção implementados em 52 municípios sul-mato-grossenses. Os dados mostram a abrangência da ação, com participação de profissionais de 65% dos municípios do estado, incluindo servidores da APS, do sistema prisional, da saúde indígena, da atenção especializada e hospitalar.

Além disso, 36 estudantes integrantes de equipes multiprofissionais desenvolveram 12 planos de intervenção em três municípios: Aquidauana, Bodoquena e Miranda. Nas três localidades, foram inseridas estratégias de Yogaterapia no Plano de Intervenção.

“A formação dos profissionais por meio do projeto Saúde e Bem Viver representa um marco estratégico para a consolidação das PICS no SUS de Mato Grosso do Sul”, afirma a responsável técnica das PICS na SES, Patrícia Mecatti Domingos.

De acordo com ela, a iniciativa qualifica a atenção à saúde mental desde a Atenção Primária até os níveis especializados, promovendo práticas que ampliam o cuidado integral, reduzem o uso excessivo de medicamentos e fortalecem os vínculos entre os usuários e os serviços de saúde.

“Além de capacitar mais de uma centena de profissionais e envolver a maior parte dos municípios do estado, o projeto estimula a criação de intervenções inovadoras e baseadas no território, com foco na promoção da saúde e prevenção de agravos. Isso contribui diretamente para a humanização do cuidado e para o enfrentamento de desafios como o adoecimento psíquico de trabalhadores da saúde, o uso abusivo de substâncias e as dores crônicas, com impactos positivos na resolutividade do SUS e na qualidade de vida da população”, destaca.



Mostra de projetos de intervenção

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Dentre os trabalhos resultantes do curso, os municípios de Aquidauana, Bodoquena e Miranda apresentaram na Mostra no dia 11 de julho de 2025 no município de Aquidauana os projetos de intervenções focados em ansiedade, saúde mental e dores crônicas: Yogaterapia, Ventosaterapia, Aromaterapia e Auriculoterapia foram algumas PICS utilizadas como estratégias para grupos de saúde mental, dependentes de tabagismo e pacientes com dores crônicas em comunidades urbanas e rurais.

A segunda mostra acontecerá no município de Jardim no dia 08 de agosto de 2025 e os 10 melhores projetos de Intervenção serão apresentados na Mostra no dia 22 de agosto de 2025, na ESP (Escola de Saúde Pública), em Campo Grande.

O evento contará com a apresentação de 50 trabalhos, expostos por meio de banners, e terá como público-alvo gestores, servidores, representantes do Ministério da Saúde e da Fiocruz/PE. A programação inclui espaços de diálogo, troca de saberes e reflexões sobre as PICS no Estado.

O projeto reforça a rede de atenção primária e especializada, integrando profissionais como médicos, psicólogos, educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, com o propósito de oferecer um atendimento humanizado e centrado no território. A iniciativa também busca reduzir custos relacionados a licenças médicas e melhorar a qualidade de vida da população.

