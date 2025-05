Detran alerta para falha em guia de licenciamento para donos de veículos com placa final 3

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa aos proprietários de veículos complaca final 3para desconsiderar a guia física de licenciamento do exercício 2025 recebida pelos Correios, pois foram identificadas falhas de paginação na impressão. As inconsistências ocasionaram divergências entre as informações da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia.

Diante da situação, o Detran-MS solicitou aos Correios a interrupção imediata das entregas e a devolução das correspondências. Além disso, todas as agências do órgão, na Capital e no interior, já foram orientadas sobre os procedimentos a serem adotados no atendimento aos cidadãos que receberam ou eventualmente realizaram o pagamento da guia física.

A recomendação é que os proprietários desconsiderem a correspondência recebida e utilizem os canais digitais oficiais do Detran-MS, como a atendente virtual Glória, disponível pelo WhatsApp (67) 3368-0500, ou o portal Meu Detran ( www.meudetran.ms.gov.br ).

Para quem já pagou a guia física, a orientação é buscar uma agência do Detran-MS para receber as orientações de como proceder.

O Detran-MS reforça seu compromisso com a transparência e a segurança dos serviços prestados à população sul-mato-grossense.

Comunicação Detran