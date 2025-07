Homem investigado pelo furto de duas motocicletas é preso em flagrante pela Polícia Civil em Eldorado

A Polícia Civil segue firme no combate aos crimes patrimoniais e reforça a importância da colaboração da sociedade para elucidação dos delitos.

Imediatamente foi realizada a abordagem e, na checagem, constatou-se que a motocicleta conduzida por ele ostentava placas de outro veículo e apresentava adulteração no número do chassi. Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo o indivíduo conduzido à Delegacia de Polícia. Ele permanece à disposição da Justiça.

No curso das investigações, a equipe tomou conhecimento de que o investigado estaria em posse de uma terceira motocicleta produto de furto. Os agentes localizaram o suspeito no momento em que ele adentrava uma oficina de motos.

Na tarde de ontem (21) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Eldorado prendeu em flagrante um indivíduo investigado pelo furto de duas motocicletas na cidade. Durante as diligências, os policiais civis já haviam identificado o suspeito através de imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações de um dos locais dos crimes.

