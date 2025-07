Inscrições abertas para a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), convoca a imprensa para acompanhar e divulgar a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que será realizada no dia 24 de julho de 2025, a partir das 8h, no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 5160 – Bairro Tiradentes.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência já contabiliza mais de 180 inscrições e segue com as inscrições abertas. As interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBsmBa1AIlhtPTABOiQaQuZ2-16qfPhuslIrlNFNXVWHumXA/viewform

O evento será estruturado em três eixos de debate: participação política paritária e fortalecimento da democracia; enfrentamento a todas as formas de violências de gênero; autonomia econômica e mundo do trabalho.

A conferência tem como objetivo discutir, propor e construir uma agenda de prioridades voltada às mulheres campo-grandenses, considerando as especificidades e desafios locais. A coordenação do evento está sob responsabilidade da Semu, com apoio do CMDM, e contará com uma comissão organizadora composta por representantes de ambos os órgãos.

A participação é aberta a representantes de instituições públicas e privadas, movimentos sociais, universidades, conselhos de direitos, bem como integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O credenciamento será feito no local, das 8h às 10h, no dia do evento.

Serviço

Evento: Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas e Mais Conquistas para Todas

Data: 24/07/2025

Local: Centro de Convivência Vovó Ziza

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 5160 – Bairro Tiradentes.