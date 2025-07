Polícia Civil prende quatro indivíduos com mandados de prisão por homicídio que estavam foragidos

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, na última semana, realizou a prisão de quatro indivíduos foragidos da Justiça, três deles condenados por homicídios consumados. Outro, que se encontrava foragido na cidade de Iguatemi, possuía contra si um mandado de prisão preventiva, oriundo de representação apresentada à Justiça pela DHPP, sendo indivíduo é suspeito de matar um desafeto com nove facadas.

Sobre o único crime não executado nesta capital, trata-se de homicídio mediante pistolagem cometido no ano de 2019, em Maceió, tendo o autor foragido para Campo Grande visando evitar a sua prisão, uma vez que foi condenado pelo Tribunal do Júri.

As prisões ocorreram no contexto de constantes diligências desenvolvidas pela DHPP visando a repressão de crimes contra a vida na capital. Sobre os presos, as penas a eles cominadas pelos homicídios ultrapassam 53 anos de reclusão.