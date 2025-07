Zé Teixeira fecha semestre com balanço positivo na ALEMS

O deputado estadual Zé Teixeira encerrou os primeiros seis meses de seu oitavo mandato com um desempenho que reflete intensa atuação parlamentar em prol da população de Mato Grosso do Sul. Conforme dados divulgados pela assessoria, o período foi marcado por ações estratégicas, projetos de lei e uma forte conexão com lideranças municipais.

A colaboração ativa com vereadores, prefeitos e demais lideranças locais resultou em mais de 200 indicações feitas ao Governo do Estado, à bancada em Brasília, órgãos federais e concessionárias de serviços públicos. "O balanço de atividades reforça o meu compromisso com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e com a escuta ativa das comunidades locais. Sigo trabalhando firme, buscando garantir que o Poder Público responda com eficiência às demandas da população", afirma Zé Teixeira.

Entre os pedidos estão melhorias em saneamento básico, infraestrutura urbana, atendimento em saúde, logística para assentamentos, além de condições adequadas para o ensino e aprendizagem. Essas ações impactam diretamente diversas comunidades, desde pequenos produtores rurais e moradores de distritos até estudantes e empresários que dependem da estrutura pública de qualidade.

Resultados - Além das indicações, o gabinete parlamentar enviou mais de 80 documentos oficiais solicitando soluções para problemas enfrentados nas comunidades sul-mato-grossenses. A atuação pretende acelerar a resposta do poder público às demandas que surgem de diferentes regiões do Estado.

Entre os seis projetos apresentados, um se destaca pela preocupação ambiental: a proposta que proíbe a produção de mudas e o plantio da árvore Spathodea campanulata, conhecida como Espatódea ou Bisnagueira. A espécie, considerada invasora e nociva à fauna nativa, causa queda de galhos em centros urbanos e possui flores com substâncias tóxicas que podem provocar alucinações em seres humanos, além de serem letais para abelhas e beija-flores.