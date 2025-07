Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autores de furto

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700 . Não precisa se identificar!

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

De posse da identificação do segundo criminoso (de 37 anos) os policiais intensificaram diligências, quando nas adjacências da Estação Rodoviária de Três Lagoas lograram êxito em sua captura e recuperação de um botijão de gás que havia subtraído da residência em questão.

Durante entrevista o abordado de 25 anos, confirmou ter furtado a televisão, sendo localizado ainda em sua posse 2 frascos de perfume, 4 correntes, 2 pingentes, 1 aparelho celular e 1 cartão bancário, furtados em um imóvel localizado na rua Marcilio Dias, no bairro JK, onde com ajuda de um comparsa danificou o portão e uma das portas, por onde acessaram o interior da residência.

Nesta segunda-feira, por volta das 15h, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM foi acionada a verificar denúncias relatando um transeunte em atitude de suspeição, transportando uma TV, quando no cruzamento das ruas Egídio Thomé e Sabino José da Costa, os policiais lograram êxito em sua abordagem.

Três Lagoas – MS, no dia 21 de julho, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de autores de furto.

