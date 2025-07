2º BPM apresenta resultados da Operação Força Total

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700 . Não precisa se identificar!

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Durante as ações policiais desenvolvidas totalizou na abordagem policial de 119 pessoas em atitude de suspeição e fiscalização de 84 veículos, resultando no cumprimento de 2 mandados de prisão, 4 presos em flagrante delito e 8 pessoas conduzidas a Delegacia.

Foi deflagrada a Operação Força Total, nos municípios de Brasilândia, Selvíria e Três Lagoas, com o empenho dos alunos soldados PM do Curso de Formação de Soldados e o efetivo operacional, reforçando o policiamento ostensivo/repressivo, abordagens policiais e fiscalizações de trânsito.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.