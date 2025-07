Indiciados pela Polícia Civil são condenados por lavagem de dinheiro pela Vara Criminal de Paranaíba

A Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba concluiu, em 2024, uma investigação que resultou na condenação de dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro. A ação teve início com a Operação Sansão, deflagrada após a prisão em flagrante de um dos suspeitos por tráfico de drogas. A rápida e expressiva evolução patrimonial do investigado motivou o aprofundamento das apurações, que contaram com o apoio técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD/PCMS). Ao longo das diligências, foi identificado um segundo envolvido, também com movimentações financeiras suspeitas.

Com base em milhares de transações bancárias analisadas por ferramentas de inteligência artificial, a Polícia Civil identificou padrões típicos de ocultação de ativos ilícitos: transferências bancárias repetitivas via PIX em valores exatos, movimentações entre contas pessoais e jurídicas dos investigados e o uso de terceiros como intermediários (money mules). A robustez do inquérito policial, com quebras de sigilo bancário e cruzamento de dados financeiros, permitiu comprovar que os réus tentavam conferir aparência lícita ao dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Ambos foram presos preventivamente e, em sentença proferida em 2025 pela Vara Criminal da Comarca de Paranaíba, foram condenados: um a 10 anos e 10 meses de prisão e o outro a 9 anos e 10 meses, ambos pelo crime de lavagem de dinheiro.

O magistrado responsável pela sentença entendeu que os réus utilizaram estratégias sofisticadas de lavagem de capitais, como o fracionamento de valores (smurfing) e a movimentação entre contas diversas para evitar detecção. As centenas de transações padronizadas, com datas coincidentes e valores repetidos, demonstraram a tentativa deliberada de mascarar a origem ilícita dos recursos. Além disso, o juiz destacou que os próprios investigados atuavam em diferentes fases do processo de lavagem — da colocação e ocultação à integração dos valores na economia formal — e que a mistura entre bens lícitos e ilícitos reforçou o dolo na prática criminosa.

A condenação reforça o papel estratégico da Polícia Civil na repressão à lavagem de dinheiro, demonstrando que investigações patrimoniais bem conduzidas são essenciais para sufocar o fluxo financeiro de atividades ilícitas. Ao interromper a circulação de recursos de origem criminosa, especialmente os oriundos do tráfico de drogas, a Polícia contribui diretamente para o enfraquecimento de práticas delituosas que impactam a segurança da sociedade.