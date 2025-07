Infância em pauta: MS reúne especialistas para elevar a qualidade do cuidado pediátrico

Especialistas e gestores se reúnem para debater práticas que garantam um início de vida saudável e promissor às crianças de 0 a 6 anos

A primeira infância é uma janela de oportunidades única para transformar o futuro de uma criança. É nesse período, dos 0 aos 6 anos, que o cérebro humano se desenvolve mais rapidamente e é mais sensível aos estímulos e cuidados. Atenta a essa fase decisiva, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza, de 13 a 15 de agosto, o 1º Simpósio “Dialogando a Primeira Infância em MS: Ações, Assistência e Proteção – Um Elo de Sucesso”, no auditório da Receita Federal, em Campo Grande.

A iniciativa está alinhada à meta do Plano Estadual de Saúde de reduzir em 15% a taxa de mortalidade infantil e visa qualificar a atenção integral prestada à população pediátrica. O evento é voltado a gestores e profissionais da atenção primária, que atuam diretamente com o cuidado de crianças nos serviços públicos de saúde.

“Nosso foco é garantir que os profissionais estejam preparados para identificar riscos precocemente, aplicar condutas adequadas e contribuir com os indicadores de saúde da primeira infância no Estado. Investir nessa fase é uma medida eficaz de gestão, com impacto direto na redução da mortalidade infantil e na melhoria do desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos”, explica a gerente de Atenção à Saúde da Criança da SES, Cristiana Schulz.

Durante três dias, serão oferecidos subsídios técnicos e práticos aos profissionais que garantem o desenvolvimento saudável das crianças desde os primeiros dias de vida. Dividido em blocos temáticos, o evento abordará temas fundamentais como o desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo, da linguagem e dos vínculos socioafetivos e comportamentais. Também será destaque a estratégia AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância), ferramenta essencial na prevenção e combate das principais causas de mortalidade infantil. A proposta é integração dos temas no mês em que se conscientiza sobre o cuidado materno-infantil: Agosto da Primeira Infância - instituído pela Lei 14.617/2023; e o Agosto Dourado - instituído pela Lei 13.435/2017, que juntos reforçam a importância desse cuidado.

“A programação foi cuidadosamente construída para fortalecer o cuidado com a primeira infância, oferecendo aos profissionais da saúde subsídios técnicos e práticos que impactam diretamente no desenvolvimento das crianças. O aleitamento materno e a alimentação complementar são pilares fundamentais nesse processo, e precisam ser promovidos com base em evidências e sensibilidade. E fato reiterar que a arvore símbolo do aleitamento materno no Estado de MS é o Ypê Branco conforme resolução 59 SES/MS de 2023. Este simpósio é mais do que um espaço de formação — é um elo entre conhecimento, prática e compromisso com a infância sul-mato-grossense”, explica a Técnica em Aleitamento Materno da SES, Liliane Dias Tenório Rodrigues.

O simpósio reforça o compromisso do Estado com uma atenção qualificada, integrada e baseada em evidências, e a SES convida os gestores municipais a liberarem suas equipes para participação, garantindo que cada vez mais crianças tenham acesso ao cuidado que merecem para desenvolver todo o seu potencial.

Agosto Dourado

A Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2025 foca no impacto ambiental e nas mudanças climáticas, destacando a necessidade de criar sistemas de apoio sustentáveis ao aleitamento. A campanha visa engajar diversos atores, governos, sistemas de saúde, comunidades e indivíduos para assim construir ambientes que favoreçam a amamentação, beneficiando famílias e reduzindo os impactos ambientais da alimentação artificial.

As Metas globais de nutrição incluem alcançar uma taxa de amamentação exclusiva de 50% até 2025 e 70% até 2030. Os objetivos principais da SMAM2025 são: informar sobre a importância de ambientes sustentáveis para o aleitamento, reforçar o aleitamento como essencial para a sustentabilidade, engajar indivíduos e organizações para melhorar o suporte, mobilizar ações para conectar sistemas de apoio ao aleitamento.

Serviço

1º Simpósio “Dialogando a Primeira Infância em MS”

13, 14 e 15 de agosto de 2025

Auditório da Receita Federal do Brasil – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 3 – Jardim Veraneio, Campo Grande

Público-alvo: gestores municipais, coordenadores de Atenção Primária, profissionais da saúde da criança e assistenciais da pediatria (0 a 6 anos)

Inscreva-se clicando aqui https://evento.saude.ms.gov.br/pre-credenciamento/289006f545697107a4409d5c2610eab2 .

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Agência Brasil