SES promove capacitação para expandir armadilhas de vigilância contra o Aedes aegypti e albopictus

Evento acontece de 28 a 30 de julho em Ponta Porã e reúne especialistas em vigilância entomológica

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) promove, de 28 a 30 de julho de 2025, o I Encontro Estadual de MS – Soluções Entomológicas: Ovitrampas, no Auditório Municipal de Ponta Porã. Das 7h30 às 17h30, especialistas em saúde pública se reúnem para discutir estratégias de monitoramento e controle dos mosquitos transmissores de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

As ovitrampas - armadilhas simples e eficazes para coleta de ovos doAedes aegyptieAedes albopictus- serão o foco central do evento. A técnica tem se destacado no mapeamento de áreas críticas, permitindo ações de combate mais precisas e direcionadas. Atualmente, essa metodologia já é utilizada em diversas regiões do estado.

Para o coordenador estadual de Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosário, a discussão para ampliar o uso dessa ferramenta representa um avanço técnico importante. “Estamos na fase de consolidação do uso das ovitrampas como ferramenta estratégica. A solução tem transformado nossa capacidade de resposta, permitindo ações mais rápidas e baseadas em evidências”, ressalta.

Capacitação fortalece combate ao vetor em todo o Estado

O encontro integra uma série de ações realizadas pela SES para qualificar a vigilância entomológica em Mato Grosso do Sul. Técnicos municipais vêm sendo capacitados para instalar as armadilhas e interpretar os dados coletados, fortalecendo o combate ao Aedes tanto em áreas urbanas quanto rurais.

No encontro da próxima semana, a programação inclui palestras, oficinas práticas e a apresentação de experiências bem-sucedidas em municípios que já adotam a estratégia. A expectativa é ampliar a adesão ao uso das ovitrampas e consolidar políticas públicas sustentáveis de controle vetorial em todo o estado. Além da SES, participam do evento - inserido na estratégia de controle de Vetores - a Fiocruz e o Ministério da Saúde.

Interessados em participar do evento podem se inscrever pelo link: https://www.saude.ms.gov.br/i-encontro-estadual-de-ms-solucoes-entomologicas-ovitrampas/

Simples e acessível

A armadilha ovitrampa é utilizada para a coleta de ovos de mosquitos das espécies Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus. Consiste em um método sensível e econômico para detectar a presença do vetor, sendo de fácil manuseio no campo.

Ajuda a detectar precocemente a infestação pelo mosquito em municípios não infestados, para o monitoramento da densidade das populações de vetores em municípios infestados e para direcionar as ações e avaliar o impacto das estratégias de controle vetorial.

Elas são formadas por um recipiente de plástico preto de capacidade máxima de 1 litro, com uma palheta de madeira (Eucatex) com o lado áspero voltado para o centro da ovitrampa. O recipiente é preenchido com 300 ml de água e um atrativo (1 ml de levedo de cerveja) para estimular a oviposição pelas fêmeas dos mosquitos. As ovitrampas são utilizadas para verificar a dispersão e infestação do Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus, sobretudo identificar áreas vulneráveis para a transmissão de arboviroses.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto de capa: Ministério da Saúde

Interna: Divulgação