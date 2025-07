Funsat oferece 2.544 oportunidades de emprego em 126 ocupações nesta terça-feira (22)

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) divulga, nesta terça-feira (22), 2.544 vagas de emprego disponíveis em 126 diferentes ocupações. As oportunidades são ofertadas por 182 empresas que atuam na Capital e estão em busca de novos colaboradores para compor suas equipes.

Entre os destaques estão vagas para açougueiro (49), analista de recursos humanos (2), atendente de lanchonete (51), auxiliar administrativo (9), auxiliar de limpeza (180), auxiliar de magarefe (100), desossador (100), frentista (5), motorista de caminhão (12), operador de caixa (236) e pedreiro (7).

No setor de triagens para contratação com treinamento remunerado, estão disponíveis 1.670 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (15), auxiliar de logística (94), operador de bomba de concreto armado (6), operador de telemarketing ativo (100), repositor de mercadorias (409) e vendedor de serviços (5).

A Funsat também disponibiliza sete vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), nas funções de recepcionista (3), empacotador (2), almoxarife (1) e agente de saneamento (1).

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento ao público ocorre presencialmente, com orientação personalizada, incluindo encaminhamentos, atualização cadastral e acesso a vagas compatíveis com o perfil profissional.

Para mais informações, acompanhe o perfil oficial no Instagram (@funsat.cg) ou acesse a lista completa de vagas pelo site: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas .

#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento oficial brasileiro utilizado para registrar a vida profissional dos trabalhadores. De capa azul, com letras brancas, o documento está sendo segurado por uma mão, em destaque no primeiro plano da foto. No centro da capa, é possível visualizar o brasão da República Federativa do Brasil, embora parcialmente desfocado.