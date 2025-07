Polícia Militar recupera bicicleta roubada minutos após o crime no bairro Aeroporto, em Corumbá

Corumbá (MS) – Na noite de domingo, 20 de julho de 2025, a rápida ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma bicicleta que havia acabado de ser roubada no bairro Aeroporto. A ocorrência reafirma o compromisso da corporação com a pronta resposta frente à criminalidade.

Por volta das 21h, a equipe da Rádio Patrulha 1 foi acionada via COPOM (190) para verificar um roubo de bicicleta. No local, a guarnição fez contato com a vítima, que relatou ter se deslocado até uma residência no final da Rua Goiás para comprar o veículo, uma bicicleta da marca South, aro 29, preta e cinza, com 21 marchas. Após a compra, ao retornar pelo trajeto, foi surpreendido e cercado por um grupo de indivíduos que, sob ameaça de agressão física, exigiram a entrega do bem.

Diante do medo, a vítima entregou a bicicleta aos autores, que fugiram. Com base nas informações colhidas, a equipe policial iniciou diligências no bairro Aeroporto e, nas proximidades da Rua 2ª Paralela da Gonçalves Dias com a Rua República do Paraguai, localizou a bicicleta abandonada em uma área de matagal. O veículo foi prontamente reconhecido pela vítima.

A ação eficiente garantiu a recuperação do bem e a condução da ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias e da colaboração da comunidade, que são fundamentais para a elucidação rápida de crimes. Além disso, destaca a relevância de medidas de autoproteção, como o uso de dispositivos de rastreamento, câmeras de segurança e estratégias de prevenção que dificultem a ação de criminosos. A segurança é construída com a participação de todos.