Policiais civis prende homem ateou fogo na casa de companheira em Campo Grande

O investigado negou autoria do crime, mas após condução à sede da DERF, foi encaminhado para DEAM, onde as investigações continuarão.

A equipe da DERF passou a diligenciar para localizar o indivíduo juntamente com a DEAM, tendo êxito em encontrá-lo na manhã de hoje (21) escondido na casa de sua genitora. Constava ainda contra J.C.M.S. um mandado de prisão por crime de roubo e ingresso de aparelho celular em presídio, anteriormente praticado.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF tomaram conhecimento sobre grave crime ocorrido na madrugada de ontem (20), em que um indivíduo identificado como J.C.M.S. (31) após discussão com sua convivente, teria a agredido e ameaçado atear fogo em sua residência. Assim, cumprindo o que prometeu, horas mais tarde, durante a madrugada, a vítima e sua filha foram acordadas pelo barulho da casa sendo consumida pelas chamas.

