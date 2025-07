Polícia Militar frustra furto de cabos elétricos em Corumbá e recupera material subtraído em Corumbá

A Polícia Militar destaca que o apoio da população, por meio de denúncias, é fundamental para a pronta resposta das forças de segurança. Além disso, reforça a importância de investimentos em medidas de autoproteção, como a instalação de câmeras de videomonitoramento, alarmes e cercas elétricas, que funcionam como importantes aliados na prevenção de crimes e na identificação de suspeitos. Segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a comunidade e as instituições.

Mesmo com diligências adicionais nas redondezas, os autores não foram localizados. Todo o material apreendido foi encaminhado para delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos legais.

Embora os suspeitos tenham conseguido fugir para uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura, a ação policial resultou na recuperação de aproximadamente 100 metros de cabos elétricos, além de um metro de fio que já havia sido danificado, com a parte interna retirada.

Por volta das 15h, a guarnição da Rádio Patrulha 1 foi acionada via COPOM (190) após denúncia de que indivíduos estariam subtraindo cabos recém-instalados nos postes da região. Prontamente, os policiais deslocaram-se ao local e iniciaram buscas com o objetivo de localizar os autores.

Corumbá (MS) – A rápida atuação da Polícia Militar impediu a concretização de um furto de fios elétricos ocorrido na tarde de sábado, 19 de julho de 2025, nas imediações da Rodovia Ramão Gomes, próximo à Escola CAIC. A ação reforça o compromisso da corporação com a segurança pública e a proteção do patrimônio coletivo.

