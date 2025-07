Polícia Civil prende foragido da justiça na Capital

Na manhã de hoje (21), a Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), recebeu informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto, pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, o qual estaria em uma residência no bairro Aero Rancho, que após as informações repassadas, a equipe diligenciou até o local informado logrando êxito localizar e capturar A.S.B. (34).

O indivíduo foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial na Casa da Mulher Brasileira, onde ficou à disposição da Justiça.