Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Campo Grande

Os investigadores foram ao local após denúncia anônima sobre um possível desmanche de veículo. No imóvel, encontraram 48 porções de maconha embaladas para venda, uma barra prensada da droga, uma balança de precisão e um celular. O suspeito confessou que comercializava os entorpecentes por R$ 10 cada.

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações – GOI, realizou na tarde de ontem (20) a prisão em flagrante de C.M.F. (37) por tráfico de drogas, em uma residência no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.