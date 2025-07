Polícia Civil indicia mulher por enganar idosos e aplicar golpe de mais de R$ 30 mil em Vicentina

A Delegacia de Polícia Civil de Vicentina identificou, na quinta-feira (21), uma mulher de 37 anos de idade, suspeita de praticar estelionato contra dois casais de idosos residentes no Distrito São José, no município de Vicentina.

As investigações apontam que a suspeita teria realizado diversas movimentações bancárias ilícitas, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil em desfavor de ambos.

As vítimas eram vizinhos e próximos da investigada. Segundo as investigações, os idosos perceberam o desaparecimento de valores provenientes de aposentadorias e benefícios sociais.

Em um dos casos, a filha do casal, que reside em outro estado, se deslocou até Vicentina após ser informada sobre as irregularidades e constatou que as movimentações suspeitas eram feitas via PIX, tendo como beneficiária a vizinha dos pais.

No outro caso, o filho de um dos idosos percebeu um empréstimo feito no nome da sua mãe, idosa de 67 anos de idade, sem a sua anuência, além da utilização de cartões de crédito em nome da idosa.

Movimentações sem autorização

Ficou constatado que a suspeita se oferecia para auxiliar os idosos em tarefas cotidianas. No entanto, os dois afirmaram nunca terem autorizado transferências financeiras ou fornecido dados bancários. A autora aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para utilizar o seu próprio celular e contrair empréstimos em nome dos idosos e em seguida transferia os valores para contas bancárias próprias e do seu esposo.

Além das transferências via pix e investimentos, foram identificados empréstimos consignados realizados sem consentimento das vítimas.

Investigações em andamento

A Polícia Civil seguirá com a apuração para identificar possíveis outros envolvidos, bem como recuperar integralmente os valores desviados.

Por questões de segurança, a filha do casal informou que pretende transferi-los para outra cidade.

A Polícia Civil alerta a sociedade acerca da necessidade de denunciar eventuais abusos e desrespeitos contra pessoas idosas. As denúncias podem ser feitas de forma totalmente anônima por meio do telefone (67) 99286-9703.