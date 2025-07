Homem investigado por estupro e roubo, condenado a mais de 20 anos de reclusão é preso pela polícia civil em Eldorado

A Delegacia de Polícia de Eldorado prendeu um homem condenado a mais de 20 anos de reclusão por diversos crimes, entre eles o de estupro e roubo.

Após receber informações sobre o paradeiro do condenado, os policiais civis iniciaram diligências investigativas e conseguiram localizar o endereço em que ele estava residindo. A equipe então realizou monitoramento (campana) no local, logrando êxito em abordar e capturar o indivíduo no momento oportuno.

Contra o autor havia mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Eldorado, onde permanece à disposição da Justiça.