Portal da CBF repercute visita do presidente da Federação de Futebol de MS à Aldeia Brejão, em Nioaque

A força do futebol indígena de Nioaque ganhou destaque nacional esta semana. O portal de notícias oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repercutiu a visita histórica do presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, à Aldeia Brejão, um marco para o esporte local e para a valorização cultural das comunidades tradicionais.

A passagem de Petrallás por Nioaque, realizada no Dia do Futebol, teve momentos de emoção e reafirmou o compromisso da FFMS com o desenvolvimento do esporte em todas as regiões do Estado, especialmente no interior e entre os povos originários.

Antes de seguir para a comunidade indígena, o presidente concedeu entrevista na FM Serrana, do grupo Feitosa, conversando com o radialista Valdir de Paula sobre a atual gestão, os avanços da Federação e a importância de aproximar o futebol das bases.

O ponto alto da visita ocorreu na Aldeia Brejão, onde o presidente, ao lado do prefeito André Guimarães, foi recebido com festa pela comunidade, danças típicas e a entrega de um cocar indígena, em gesto de respeito e reconhecimento. O momento mais aguardado foi o anúncio oficial da filiação do Ceab (Clube Esportivo Aldeia Brejão) à FFMS, um passo decisivo para garantir oportunidades, respaldo jurídico e maior visibilidade ao futebol indígena local.

Para Estevão Petrallás, o futebol tem um papel transformador: “O futebol tem poder para transformar vidas, valorizar culturas e revelar talentos. Celebramos o talento e a esperança que florescem aqui na Aldeia Brejão.”

O presidente do Ceab, Wesley Góis, celebrou a conquista: “É um sonho coletivo que se torna realidade. Estar federado abre portas para participarmos de campeonatos da FFMS e da própria CBF. Já vamos disputar o Sub-11. É um orgulho representar nossa comunidade e nosso município.”

O prefeito André Guimarães também destacou a relevância do momento para a história do esporte em Nioaque: “Receber o presidente Estevão aqui, no berço do primeiro campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Indígena, é motivo de orgulho. Essa união fortalece nossa cultura, nosso esporte e o futuro da juventude indígena.”

Com a repercussão nacional no portal da CBF, Nioaque celebra não só um novo capítulo na história do Ceab, mas também reafirma o protagonismo do futebol como instrumento de inclusão, identidade e transformação social.

