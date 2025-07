Polícia Civil prende, na Capital, condenado que estava foragido há 7 anos

Na noite de sábado (19), a Polícia Civil, através dos investigadores do Grupo de Operações e Investigações – G.O.I, durante levantamento de informações, conseguiram identificar o paradeiro de um indivíduo foragido do judiciário sul-mato-grossense pelo crime de homicídio qualificado ocorrido em 2009.

Os policiais imediatamente realizaram diligências no sentido de realizar sua captura, sendo F. M. L. (37) localizado e capturado. F.M.L. era foragido da justiça há aproximadamente 7 anos, sendo que para tanto, em 24 de Setembro de 2018, a Segunda Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande expediu mandado de prisão determinando seu recolhimento ao cárcere, para cumprimento de pena definitiva de 12 ano(s) 11 mês(es) em regime fechado.

Após sua captura, F. M. L foi imediatamente apresentado à Autoridade Policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC CEPOL, a qual determinou o devido cumprimento do mandado de prisão, recolhendo ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.