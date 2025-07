DOF apreende mais de 400 quilos de drogas em carro furtado em São Paulo

Um Fiat Uno com registro criminal por furto, no Estado de São Paulo, foi recuperado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), neste sábado (19), em Laguna Carapã, carregado com mais de 400 quilos de maconha e haxixe marroquino.

Os policiais faziam bloqueio na MS-379, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do automóvel, que não obedeceu e empreendeu fuga. Durante acompanhamento, o motorista abandonou o veículo às margens da rodovia e fugiu a pé, em meio a uma plantação de milhão.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. No interior do Uno foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 416 quilos do entorpecente, além de 1 quilo de haxixe marroquino.

Em checagem as placas afixadas no carro, os policiais constataram que elas eram falsas e que o veículo havia sido furtado na cidade de São Paulo (SP), em 2020.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 930 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.