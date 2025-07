6º BPM aplica recursos do Ministério Público do Trabalho em melhorias estruturais da unidade, voltadas ao esporte e à comunidade

Corumbá (MS) – Visando fortalecer as ações sociais e garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos, o 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio do Grêmio Pantanal da unidade, informa que foi realizado, com recursos no valor de R$ 29.143,01, repassados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no âmbito do Processo Judicial/Procedimento Administrativo nº 20.02.2400.0000405/2025-22, um conjunto de importantes melhorias estruturais em suas dependências.

Com o valor recebido, foram realizadas as seguintes ações:

Construção de uma quadra de areia destinada à prática de esportes;

Instalação de tela de alambrado ao redor da quadra de areia;

Aquisição de equipamentos de manutenção para o campo de futebol, incluindo cortador de grama, soprador e aspirador;

Instalação de rede de proteção ao redor do campo de futebol.

Essas melhorias não só beneficiam diretamente os projetos sociais da unidade, como a Associação de Futebol Pé na Bola, mas também atendem aos militares e à comunidade em geral. Em 20 de julho de 2025, o campo de futebol, agora com a grama aparada e as redes de proteção instaladas, foi utilizado para a realização de um torneio, com a participação de adolescentes do projeto social da Igreja Universal, coordenado pelo pastor Octávio. A utilização do espaço esportivo evidencia o compromisso da Polícia Militar com a promoção da inclusão social e o fortalecimento dos laços comunitários.

Foto: Divulgação/PM - MS

Além dessas iniciativas, destaca-se o projeto Karatê Comunitário, que oferece a crianças e adolescentes da região a oportunidade de praticar esportes de forma disciplinada e integrada. Com o apoio da PM, o projeto promove a educação e cidadania, formando cidadãos mais conscientes e comprometidos com o bem-estar social.

Foto: Divulgação/PM - MS

A ação reafirma o compromisso da Polícia Militar com a promoção da cidadania, da inclusão social e do esporte, demonstrando que os investimentos realizados geram um impacto positivo e duradouro para toda a sociedade. A parceria com Ministério Público do Trabalho tem proporcionado um avanço significativo na integração e no fortalecimento da segurança pública, além de ampliar as oportunidades para o desenvolvimento social.

Quadra de areia recentemente construída dentro do batalhão, destinada à prática de esportes e atividades recreativas.

Foto: Divulgação/PM - MS

Alunos da Associação de Futebol Pé na Bola

Foto: Divulgação/PM - MS

Roçadeira para corte e aparo de grama

Foto: Divulgação/PM - MS

Soprador e aspirador para limpeza

Foto: Divulgação/PM - MS

Rede de proteção