Em parceria com Hemosul, Sesau lança campanha de doação de sangue e medula

O Hemosul Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e no Hospital Regional, também de segunda a sexta-feira, mas entre 7h e 12h. #PraTodosVerem : Na capa da matéria há uma foto que mostra algumas bolsas de sangue.

Cleber Francisco, 43, não é servidor na Sesau, mas aproveitou o dia de aniversário para comparecer novamente ao Hemosul. “Eu doo cerca de quatro vezes no ano, e muitas pessoas não têm essa consciência sobre a necessidade de doação. Aqui, por exemplo, poderia estar cheio, mas sempre que eu venho está vazio”, lamenta o conferente de carga e descarga.

Assim como ela, Luzinete Dias, de 44 anos, comenta sobre a necessidade de solidariedade com o próximo. “Doar sangue é doar vida. Acreditamos que precisamos ter amor ao próximo, porque não sabemos se em algum momento não será com alguém da nossa família”, complementa.

Servidora da secretaria há 22 anos, Regina Meirelles se viu em uma situação em que se sentiu no dever de doar sangue pela primeira vez. “Eu tinha medo, mas meu sobrinho sofreu um acidente e precisou de sangue. A família inteira se mobilizou e desde lá, já tem aproximadamente sete anos, eu faço a doação pelo menos uma vez por ano”, explica.

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e o Hemosul Campo Grande visa incentivar servidores da pasta e a população sobre a importância da doação de sangue e do cadastro como doador de medula óssea. A campanha acontece durante toda a semana.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.