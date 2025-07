Desenrola Rural transforma realidade de agricultores familiares em Campo Grande

“Estávamos perdendo a esperança. Agora vemos que podemos voltar a investir, plantar, colher e alimentar a nossa cidade, o nosso Brasil”. As palavras emocionadas são do agricultor familiar Pedro Paulo, do Assentamento Conquista – que está localizado na zona rural de Campo Grande. O depoimento expressa o impacto que o Programa Desenrola Rural levou para a região.

Instituído pelo Decreto-Lei nº 12.381 de 11/02/2025, a iniciativa do Governo Federal é voltada para os agricultores familiares e suas cooperativas e objetiva a regularização de dívidas e facilitação de acesso ao crédito via Pronaf (Grupos A, A/C e B), fortalecendo a produção de alimentos. Para dar conhecimento à ação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) fez uma parceria com o Banco do Brasil e levou informações claras e orientações práticas sobre as condições do Desenrola Rural aos assentamentos rurais.

“É a primeira vez que recebemos um esclarecimento tão completo sobre nossas dívidas e sobre o caminho para produzir mais e melhor. Saímos daqui com perspectivas. Vamos até o banco, vamos renegociar. Mas mais que isso: sentimos que alguém nos escutou e veio até nós”, continua o agricultor.

O secretário municipal da Semades, Ademar Silva Jr. Explica que o objetivo é reforçar o compromisso enquanto administração municipal com o fortalecimento da agricultura familiar e mostrar a força de parcerias bem articuladas. “Banco do Brasil e equipe Semades juntam ampliaram o alcance do Desenrola Rural levando dignidade, autonomia e oportunidade para quem produz o alimento que chega às mesas dos brasileiros”, diz Ademar.

Assessor da superintendência do Banco Brasil, Haroldo Cortez, explica que os caminhos para renegociação variam de acordo com o tipo de dívida. ” O Desenrola Rural tem foco nos agricultores familiares que acessaram o Pronaf. Essa parceria é fundamental para levar informação e orientação sobre renegociação e acesso a novos créditos. Ao proporcionar esse conhecimento, estimulamos a produção no campo e o fortalecimento da economia local”, conclui.

Para mais informações, siga acessando as redes sociais da Semades @semadescg e o site da Prefeitura de Campo Grande.



#PraTodosVerem: Um grupo de aproximadamente 40 pessoas posa para foto em uma estrutura coberta, semelhante a um barracão rural, com cadeiras vazias à frente. O ambiente tem teto de telha metálica e paredes parcialmente construídas. Ao fundo, nota-se a presença de uma área verde e céu azul. As pessoas estão organizadas em duas fileiras, muitas sorrindo, com trajes casuais, chapéus e roupas leves.