Em menos de 15 dias DOF intercepta segundo comboio com drogas e cigarros

Contrabandistas de cigarros e traficantes têm se unido na fronteira e compartilhado logística do crime na tentativa de ludibriar a fiscalização

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu neste sábado (19), em Ponta Porã, quatro veículos carregados com mais de 4 toneladas de drogas e 350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Esta é a segunda ocorrência, em menos de 15 dias, que comboio com drogas e cigarros é interceptado pela Unidade na fronteira.

Na ação deste final de semana, os policiais faziam bloqueio na MS-164, próximo ao Trevo do Copo Sujo, quando os carros furaram a barreira e tenteram fugir. Durante acompanhamento, os criminosos abandonaram os veículos e fugiram a pé em meio a uma plantação de milho.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. Em vistorias nos automóveis, foram encontrados em um Renault Logan e um Fiat Pálio 350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Já nos veículos Fiat Cronos, furtado na cidade de Porto Seguro (BA) e GM Tracker, furtado na cidade de São Paulo (SP), ambos os crimes registrados este ano, foram apreendidos 4.151 quilos de maconha.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 8,6 milhões, foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

COMBOIO DO CRIME

No último dia 7, o DOF já havia interceptado no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, sete veículos carregados com 2,6 toneladas de maconha e quase 10 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

De acordo com a direção do DOF, o crime organizado tem compartilhado sua logística no intuito de ludibriar a fiscalização e se unido no transporte de drogas e cigarros na região de fronteira.

OPERAÇÃO DE DISQUE DENÚNCIA

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.