Polícia Civil participa da Ação Cidadania #TodosPorElas em Campo Grande

No último sábado (19), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, representada pela Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – 1DEAM e pela Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente, esteve presente no evento“Ação Cidadania #TodosPorElas”,no parque Jacques da Luz, em Campo Grande.

A ação é uma iniciativa do Governo doEstado de Mato Grosso do Sul, em parceria com diversas instituições, que visa levar serviços e ações de cidadania à população, com foco especial na garantia de direitos, promoção da qualidade de vida e acesso à justiça. O evento reuniu mais de 90 instituições públicas e privadas, além das lideranças comunitárias.

Foram oferecidos serviços como emissão de documentos, atendimento júridico, serviços de saúde e bem-estar, atividades de lazer, entre outros.

As Especializadas presentes ofereceram os serviços de registro de boletins de ocorrências e orientações jurídicas visando ampliar o acesso a informação e aos direitos, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade.