Prefeitura convoca supervisor de cadastro e entrevistador social

Para conferir as convocações, basta acessar o Diogrande a partir da página 7, pelo link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5OTExIn0%3D.pdf

O edital n. 11/2025-07, informa que os convocados devem comparecer na Sas, na terça-feira, 22 de julho, às 8h, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. A Secretaria fica localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí.

A Prefeitura de Campo Grande, publicou no Diário Oficial de Campo Grande, de nº 7.996, desta segunda-feira (21), a convocação de profissionais em funções de supervisor de cadastro e entrevistador social para atuarem na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Todos foram aprovados em processo seletivo simplificado para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

