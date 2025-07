Semana inicia com 2.556 vagas na Agência de Empregos da Funsat

A segunda-feira (21) inicia com um total de 2.556 vagas pelo painel de intermediação da Fundação Social do Trabalho (Funsat). Recrutamento de 199 empresas de Campo Grande, que avaliam novos colaboradores para 132 profissões diferentes. As oportunidades são acessíveis apenas a quem estiver com o cadastro em dia junto ao Sine (Sistema Nacional de Empregos).

A lista engloba buscas por ajudante de eletricista (4 postos), almoxarife (2 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de limpeza (181 postos), borracheiro (4 postos), consultor de vendas (26 postos), fiscal na prevenção de perdas (31 postos), magarefe (100 postos), operador de caixa (301 postos) e ainda sete vagas para pedreiro.

Das 1.629 ofertas da data para treinamento remunerado, sem exigir experiência até a contratação, a Fundação aponta sete destaques. Relação que inclui captações para atendente de frios e laticínios (9 postos), auxiliar de cozinha (10 postos), cumim (7 postos), jardineiro (2 postos), operador de Telemarketing Ativo (100 postos), repositor de mercadorias (264 postos) e também quatro vagas para vendedor de comércio varejista.

Já exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são quatro funções em triagem e anúncios: recepcionista (3), empacotador a mão (2), almoxarife (1) e uma vaga para agente de saneamento. Oportunidades com a consulta em fila rápida no Guichê 1 da Agência de Intermediação de Empregos da pasta.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, no perfil do órgão no Instagram, o @ funsat.cg . No portal oficial da Prefeitura de Campo Grande é possível conferir o quadro geral das profissões com recrutamentos: