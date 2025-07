Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão por violência doméstica na Capital

Na manhã da última sexta-feira (18), a Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), recebeu informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto, por lesão corporal no âmbito da violência doméstica estaria na Avenida Marechal Deodoro, Vila Bandeirantes em um imóvel.

Diante das informações repassadas, a equipe diligenciou até o local logrando êxito localizar e capturar o individuo. O mesmo foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial na Casa da Mulher Brasileira, onde ficou à disposição da Justiça.