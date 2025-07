Policiais civis prendem homem que conduzia veículo carregado de contrabando em bairro da Capital

Na quinta-feira (17), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS prendeu em flagrante R.S.S. (21) pelo crime de contrabando.

O GARRAS, realizava diligências no Bairro Portal do Caiobá, em busca de indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, quando na rua Gaia, os policiais se depararam com veículo GM Astra, com insulfilm mais escuro que o permitido em lei, e com os amortecedores tensionados, o que levou a equipe a acreditar que no veículo havia várias pessoas iniciando os procedimentos de abordagem, contudo, o condutor do carro ao perceber a aproximação da viatura policial mudou repentinamente de direção e sempre que a viatura se aproximava alterava a rota, até que os policiais puderam avistar o interior do veículo, constando que estava totalmente carregado com fardos, porém sem identificação do produto.

Pensando tratar-se de tráfico de drogas, os policiais efetuaram procedimento de abordagem, e, com a parada forçada do veículo, identificaram o autor, bem como constataram que este carregava 1.200 (mil e duzentos) pacotes de cigarros paraguaios.

Dada a voz de prisão em flagrante, o veículo e os produtos foram apresentados a Receita Federal, e o preso ao juiz da custódia.

O homem, embora conte com apenas 21 anos já responde por estupro, vários furtos e violência doméstica.

Informações sobre foragidos da Justiça podem ser encaminhadas ao site [email protected]