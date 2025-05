Saúde na mira: Coronel David entrega nova emenda para fortalecer atendimento em Paranhos

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve na manhã desta sexta-feira (9), em Paranhos, para oficializar a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil destinada ao Fundo Municipal de Saúde. Os recursos vão reforçar o custeio de ações e serviços voltados aos pacientes da rede pública, contribuindo para melhorar o atendimento à população local.

A entrega foi realizada no gabinete do prefeito, Hélio Acosta (PSDB), com a presença de lideranças políticas, apoiadores do deputado e representantes da comunidade. Durante o encontro, Coronel David reiterou seu compromisso com a saúde pública e destacou que a destinação dos recursos atende a uma demanda importante do município.

“Estamos atentos às necessidades da população, e investir em saúde é garantir dignidade e qualidade de vida. Esse recurso é mais uma demonstração do nosso compromisso com Paranhos”, afirmou o parlamentar.

O prefeito agradeceu o apoio contínuo do parlamentar e ressaltou a importância da parceria entre os poderes para fortalecer os serviços públicos: “O deputado Coronel David tem sido um parceiro importante de Paranhos. Esse novo recurso chega em boa hora e vai nos ajudar a ampliar a qualidade no atendimento à nossa população”.

O recurso de 2025 será aplicado diretamente no custeio de serviços que beneficiam pacientes da atenção básica e de média complexidade, garantindo mais estrutura e eficiência no sistema municipal de saúde.