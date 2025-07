Polícia Civil identifica suspeito furtos a comércio e fecha boca de fumo em Iguatemi; quatro foram presos em flagrante

Na tarde de sábado (19), a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi realizou a prisão em flagrante de quatro pessoas pelos delitos de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e Majorado pelo Repouso Noturno, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas e Receptação.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A equipe policial foi comunicada sobre dois furtos qualificados com rompimento de obstáculo ocorridos em estabelecimentos comerciais durante a madrugada, o qual através dos sistemas de monitoramento eletrônicos dos locais, foi identificado como autor A.S.D (18), contumaz praticante de delitos patrimoniais na cidade de Iguatemi

Durante diligências iniciais para localização do autor dos fatos, o conduzido foi encontrado nas proximidades de uma boca de fumo, alvo de Relatório de Investigação formulado pelo SIG/Iguatemi que resultou no deferimento do Mandado de Busca e Apreensão. O conduzido afirmou que teria realizado a mercancia de parte dos produtos subtraídos no local, sendo iniciado o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão conforme ditames previstos em lei.

Foram encontradas 56 pedras de substância análoga a crack, 5 porções de substância análoga a maconha, bem como dinheiro fracionado e parte dos objetos subtraídos dos estabelecimentos comerciais furtados durante a madrugada.

Foi dada voz de prisão a M.S.Q.B. (20), L.Q.C. (23) e J.P.S.A. (19) pelos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas e Receptação, sendo todos conduzidos a Delegacia de Polícia de Iguatemi para providências cabíveis.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.