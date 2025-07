Polícia Civil prende acusado por tráfico de drogas em bairro de Dourados

No local, os policiais localizaram a quantia aproximada de 28kg de substância entorpecente análoga a skunk.

Segundo as informações recebidas, o suspeito estaria se valendo da proximidade com a área de fronteira para realização de sua atividade de tráfico de drogas, recebendo entorpecentes que seriam revendidos tanto a outros traficantes de drogas de Dourados quanto a indivíduos de fora da cidade.

Equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON em sequência a uma série de diligências visando apurar uma eventual atividade de tráfico de drogas que estaria sendo realizada por um indivíduo no Bairro Canaã 3, na sexta-feira (18), realizou diligências na residência onde se tinha notícias de que o suspeito mantinha o entorpecente em depósito.

