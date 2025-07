Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas e prende traficante com antecedente por homicídio em Bataguassu

Equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu realizou na tarde de sexta-feira (18), uma importante ação no combate ao tráfico de drogas que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo com antecedente por homicídio e no fechamento da sétima biqueira do mês.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima que relatava intensa movimentação suspeita em uma residência do município. Segundo as informações, o suspeito comercializava entorpecentes tanto de forma presencial quanto por meio de entregas realizadas via aplicativo de mensagens.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Com base nos indícios, os policiais civis passaram a atuar de forma velada, conseguindo comprovar o envolvimento do investigado na prática ilícita. Durante o monitoramento, foi possível observar o típico fluxo de usuários em frente à residência — que adentravam e saíam rapidamente — característica comum em pontos de venda de drogas.

No momento da abordagem, o suspeito ainda tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi interceptado nas proximidades pela equipe policial. Em buscas realizadas na residência e em outro cômodo no mesmo terreno, foram encontrados entorpecentes fracionados (crack, cocaína e maconha), balanças de precisão, dinheiro em espécie, munições e uma arma artesanal, além do aparelho celular utilizado para manter contato com usuários.

Diante da materialidade dos fatos, o indivíduo foi autuado por tráfico de drogas com causa de aumento pelo uso de arma de fogo e por posse irregular de arma e munição. O preso já possui passagem criminal por homicídio, o que evidencia sua periculosidade e reforça a importância da ação policial.

Durante a prisão, houve necessidade do uso de algemas em razão da tentativa de fuga, visando garantir a segurança da equipe e a integridade do conduzido. Toda a ação ocorreu sem excessos, em estrita observância à legalidade e aos direitos fundamentais.