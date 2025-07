Polícia Civil desarticula ponto de tráfico e prende casal em flagrante em Aparecida do Taboado

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado, prenderam em flagrante na tarde de sexta-feira (18), um casal identificado pelas iniciais N.A.R.S.T. (28 anos) e S.A.B.P(34 anos), suspeitos de tráfico de drogas e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes.

As investigações tiveram início após diversas denúncias que apontavam que o casal utilizava um imóvel localizado na Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, Jardim Eldorado, exclusivamente para o armazenamento e distribuição de drogas, ainda utilizavam um veículo da marca Fiat.

Durante monitoramentos e levantamentos no local, os policiais visualizaram movimentações típicas de tráfico e localizaram invólucros e sacolas utilizadas para embalar drogas, descartados em terrenos próximos. Diante das evidências, a equipe policial realizou incursão no imóvel.

No interior da residência, foi constatado um forte odor de maconha, pouca mobília e uma mesa com resquícios de entorpecentes, indicando que o local era utilizado para o preparo e fracionamento das drogas. No forro da casa, os policiais localizaram uma quantidade expressiva de maconha e skunk, droga de maior pureza e elevado valor no mercado ilícito, totalizando aproximadamente 31 quilos.

Em diligências complementares, o casal foi localizado na Rua Campo dos Palmares, Jardim das Flores, e preso em flagrante. N.A.R.S.T. e S.A.B.P. confessaram a propriedade da droga e tiveram os aparelhos celulares apreendidos.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ambos passaram por exame de corpo de delito e foram recolhidos à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.

A população pode colaborar realizando denúncias anônimas, caso presencie atividades suspeitas. O sigilo das informações é garantido.