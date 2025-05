Deputado da fronteira: Coronel David amplia investimentos em Amambai e fortalece Saúde

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Amambai nesta sexta-feira (9) para cumprir agenda oficial, que incluiu entrevista à Rádio Auxiliadora e a entrega de mais uma emenda parlamentar ao município. Desta vez, foram R$ 50 mil destinados à Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para ampliação nos atendimentos aos pacientes.

“Estamos aqui recebendo a ilustre visita do Coronel David. Seja bem-vindo a nossa cidade de Amambai! Estamos recebendo uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a Saúde e também discutimos outras prioridades, como o apoio ao Grêmio 11 de Novembro da PM. Agradeço ao deputado por sempre olhar por nossa cidade, por estar presente, atento às demandas da fronteira”, destacou o prefeito Sérgio.

Durante o encontro, Coronel David reiterou sua gratidão ao município e reforçou o compromisso de continuar colaborando com a gestão municipal. “Amambai sempre lembrou do Coronel David nas eleições, e essa parceria precisa ser mantida. Ajudar a gestão do prefeito Sérgio é ajudar a população. Os recursos destinados à Saúde vão melhorar o atendimento de quem mais precisa. Podem continuar contando comigo”, afirmou o parlamentar.

A solenidade de entrega ocorreu no gabinete do prefeito Sérgio Barbosa (MDB), com a presença da vereadora Talita Escobar (Republicanos), do presidente do Grêmio 11 de Novembro da Polícia Militar, de representantes da ACA e lideranças locais.

Outras emendas

Com a nova emenda, os recursos encaminhados por Coronel David a Amambai já somam R$ 845 mil. São investimentos expressivos nas áreas de saúde (R$ 260 mil), educação (R$ 110 mil) e assistência social (R$ 275 mil), que incluem desde a aquisição de ambulância e aparelhos hospitalares até apoio a instituições como a APAE, o CEI Nosso Lar e o Grêmio 11 de Novembro.

Entre os principais repasses estão R$ 140 mil para a reforma e ampliação do Hospital Regional, R$ 115 mil para aquisição de aparelho de raio-x e diversos recursos destinados a entidades que atuam com pessoas com deficiência, educação infantil e iniciativas sociais.