Governo de MS homologa pavimentação de trecho da MS-444 em Selvíria com investimento de R$ 39,3 milhões

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) homologou na quarta-feira (17) a licitação para as obras de implantação e pavimentação asfáltica em um trecho de 17,06 quilômetros da rodovia MS-444, entre a MS-112 e a BR-158, no município de Selvíria, região Leste de Mato Grosso do Sul. O investimento total da obra é de R$ 39.305.170,97, com recursos viabilizados por meio de financiamento do BNDES.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, a pavimentação da MS-444 integra a estratégia do Governo de Mato Grosso do Sul de modernização da malha viária e fortalecimento logístico da região.

“Precisamos de infraestrutura e logística de qualidade para continuarmos alcançando patamares históricos de produção e de exportação para os mercados nacionais e internacionais. Essa obra reforça nosso compromisso com melhorias nos principais corredores de escoamento”, afirmou.

Nos últimos anos, a região tem diversificado sua base econômica. Além do polo de celulose, outros setores vêm ganhando espaço como a agroindústria de derivados do leite, frigoríficos e a transformação de produtos oriundos da silvicultura e da cadeia sucroalcooleira.

A nova pavimentação da MS-444 também funcionará como um elo de ligação entre Selvíria e o noroeste do Estado, oferecendo uma rota alternativa que vai reduzir distâncias, agilizar o transporte de cargas e oferecer mais segurança para o tráfego regional.

“A infraestrutura é o alicerce para o crescimento equilibrado do Estado. Ao encurtar caminhos e melhorar o acesso entre regiões produtivas, fomentamos investimentos, diversificamos a economia local e ampliamos oportunidades para os municípios”, complementou o secretário.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog