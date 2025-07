SES capacita secretarias municipais de saúde em trilha formativa para efetivar a regionalização do SUS no MS

A Trilha Formativa em Regionalização da Saúde tem como objetivo capacitar secretários (as) municipais de saúde para fortalecer as competências estratégicas e operacionais, promovendo a integração e aprimoramento das Redes de Atenção à Saúde em seus territórios.

A SES (Secretaria de Estrado de Saúde) realizou semana passada, na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, o primeiro módulo da Trilha Formativa em Regionalização da Saúde, uma iniciativa do Programa REDES - Regionalização, desenvolvimento e Saúde, desenvolvido em parceria com o IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde).

Esta trilha tem como objetivo capacitar secretários (as) municipais de saúde para fortalecer as competências estratégicas e operacionais, com ênfase em identificar oportunidades para efetivar a regionalização do SUS, promovendo a integração e aprimoramento das RAS (Redes de Atenção à Saúde) em seus territórios.

Por meio de uma jornada formativa composta por seis módulos interligados, com encontros presenciais e virtuais, além de uma comunidade de práticas, as atividades da Trilha terão início em 17 de julho e vão até 21 de agosto, sendo a participação gratuita e certificada.

“O IEPS, em parceria com a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, está lançando a Trilha Formativa em Regionalização da Saúde — uma oportunidade exclusiva para secretários e secretárias municipais se fortalecerem na liderança e na construção de soluções para a regionalização do SUS. Acreditamos que, com gestores capacitados e preparados, a regionalização será mais eficaz, garantindo serviços de saúde de qualidade para a população sul-mato-grossense”, avalia o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correa.

A secretária municipal de saúde de Três Lagoas, Juliana Salim, ressalta a importância da participação dos gestores no processo de regionalização do SUS que impacta diretamente no novo modelo de construção da arquitetura da saúde no Estado. “Acredito que a Trilha vem para fortalecer e capacitar os secretários municipais de saúde. É fundamental que tenhamos uma visão inovadora na gestão, com foco em soluções mais resolutivas que garantam uma saúde de qualidade em nossos municípios. Isso, sem dúvida, terá um impacto direto e positivo na vida de cada cidadão."

Durante o curso são desenvolvidas competências essenciais para a implementação de estratégias regionais e intermunicipais, além de acessar ferramentas práticas e interativas condizentes com a realidade local. A Trilha apresenta uma comunidade de práticas com apoio contínuo de facilitadores e troca de experiências entre os gestores.

De acordo com a gerente do programa Redes do IEPS, Ágatha Eleone, a Trilha Formativa capacita os gestores para atuarem de forma mais estratégica e eficiente nos espaços de governança, como a CIR (Comissões Intergestores Regionais) e a CIB (Comissão Intergestores Bipartite).

“A Trilha Formativa, desenvolvida em conjunto, visa aprimorar competências essenciais em áreas como planejamento estratégico, regulação, transformação digital e governança. Essa capacitação é fundamental para que secretários municipais de saúde e gestores regionais tomem as melhores decisões, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas de forma mais eficaz. Acreditamos que ao empoderar esses gestores, cada cidadão terá acesso a serviços de saúde mais próximos de suas casas ou, no mínimo, com maior facilidade", afirma Eleone.

O Programa REDES tem como foco apoiar os governos estaduais na superação dos desafios da regionalização do SUS, proporcionando capacitação aos gestores para integrar e melhorar a gestão dos serviços de saúde em nível regional. Essa iniciativa demonstra o compromisso do Governo do Estado em aprimorar as políticas públicas e garantir que a regionalização da saúde beneficie diretamente a população sul-mato-grossense.

Sobre o IEPS

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde é uma organização sem fins lucrativos, independente e apartidária, dedicada a contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de saúde no Brasil. Defendemos um sistema de saúde equitativo, eficiente e baseado em evidências, buscando sempre apoiar a sociedade com transparência e compromisso.

