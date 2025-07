Bioparque Pantanal oferece oficinas, contação de história e jogos interativos como opção de lazer nas férias de julho

O Bioparque Pantanal preparou uma programação especial de férias com atividades educativas e divertidas para toda a família. Até 31 de julho, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) promove oficinas criativas, contação de história e jogos lúdicos que unem lazer, sustentabilidade e aprendizado.

A iniciativa busca envolver crianças, jovens e adultos em experiências que estimulam a consciência ambiental, além de proporcionar momentos de integração e diversão.

As atividades acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, com horários às 9h30 e 15h30. As oficinas oferecem experiências práticas como a técnica de frotagem com folhas, confecção de brinquedos com materiais recicláveis, e criação de serpentes de papel reutilizado.

Já nas quartas-feiras (23/07 e 30/07), os visitantes poderão participar do “Dia do Jogo”, com atividades lúdico-pedagógicas voltadas à economia circular e à gestão de resíduos, utilizando jogos como o Dominó dos Resíduos, Descarte Certeiro e o Pebolim de Tampinhas.

Além da programação especial de férias, o Bioparque oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer um dos maiores aquários de água doce do mundo. Com centenas de espécies da biodiversidade aquática de rios do Pantanal e de outras regiões do Brasil e do mundo, o espaço é um verdadeiro centro de educação ambiental e pesquisa.

O local conta com um atendimento acessível e inclusivo, promovendo turismo acessível com estrutura adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e neurodivergentes. O objetivo é garantir que todos possam vivenciar o conhecimento de forma plena e respeitosa.

O empreendimento funciona de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, com entrada permitida até uma hora antes do encerramento dos turnos. A visitação é gratuita, porém realizada mediante agendamento prévio pelo site oficial.

Rosana Moura, Comunicação Bioparque Pantanal

Foto: Lara Miranda