Agesul lança novas licitações para obras e estudos técnicos em Campo Grande

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou semana passada três novos avisos de licitação com foco em infraestrutura no município de Campo Grande. Os certames, no valor total estimado de R$ 752.523,58, abrangem desde reformas estruturais até a contratação de estudos ambientais para futura implantação de centro de pesquisa.

Entre os destaques, está a Concorrência Eletrônica que prevê a reforma do reservatório inferior do Hospital Regional de Campo Grande, com valor estimado de R$ 435.409,24. O edital adota o critério de menor preço e tem abertura marcada para 4 de agosto, às 10h (horário local).

“O objetivo dessas intervenções é melhorar os espaços públicos, sem desrespeitar as diretrizes ambientais. Estamos comprometidos com uma gestão técnica e transparente”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara de Carvalho.

A segunda licitação, nº 077/2025, refere-se à reforma e requalificação do sistema de climatização da Academia de Letras de Campo Grande, com orçamento previsto de R$ 280.770,57. A sessão está marcada para o dia 6 de agosto, no mesmo horário.

Outro processo, de número 076/2025, visa a contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos ambientais necessários à construção do Centro de Estudos e Pesquisas de Polícia Científica (CEPPC), com valor estimado de R$ 36.343,77. A abertura ocorrerá em 5 de agosto, também às 10h.

“Nossa função é garantir a estrutura física. Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo em entregar obras com qualidade, funcionalidade e impacto positivo para o Estado”, afirmou Guilherme.

Todas as licitações seguirão o regime de empreitada, com disputa em modo aberto e julgamento pelo menor preço. Os editais e seus anexos estão disponíveis nos portais da Agesul e do PNCP.

